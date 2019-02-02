رياضة | تشيلسي يقسو على هدرسفيلد في ليلة تألق هيجواين الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقسو على هدرسفيلد في ليلة تألق هيجواين الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي فوزاً كبيراً على هدرسفيلد بخماسية نظيفة وذلك اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت خماسية تشيلسي في شباك هدرسفيلد عن طريق كلاً من؛ هيجواين "هدفين" وهازارد "هدفين" ودافيد لويز "هدف خلال الدقائق التالية على الترتيب: "16، 46، 66، 69، 86".

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة بينما هدرسفيلد بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى؛ فاز فريق توتنهام على نيوكاسل ينايتد بهدف نظيف سجله سون هيونج مين ليرفع السبيرز رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول البريميرليج.

كما تغلب وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيد الأخير عند 33 في المركز التاسع بينما وولفرهامبتون يرفع رصيده للنقطة 38 بالمركز السابع.

وفي مباريات أخرى؛ تعادل بيرنلي مع ساوثهامبتون بهدف لمثله ووفاز فريق كريستال بالاس على فولهام بهدفين نظيفين وتعادل واتفورد مع برايتون سلبياً.