انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. هذا ما فعله لاعبو اليابان عقب النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - في خطوة تبرز مدى التزامهم الروح الرياضية، نظف لاعبو المنتخب الياباني غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم رغم خسارتهم أمام "العنابي" القطري في نهائي بطولة كأس أمم آسيا، الذي احتضنه استاد مدينة زايد الرياضية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لغرفة تبديل الملابس الخاصة بـ"الساموراي" الياباني، وقالت إن الفريق نظفها بالكامل.

ولم يكتفِ اليابانيون بتنظيف الغرفة، بل تركوا رسالة قصيرة بـ3 لغات مختلفة: العربية، واليابانية، والإنجليزية، وحملت عبارة "شكراً جزيلاً".

وكان المنتخب الياباني قد فشل، للمرة الأولى، في الفوز بنهائي كأس آسيا بخسارته أمام نظيره القطري بنتيجة (1-3)، لكنه في الوقت ذاته لا يزال يُعد أكثر المتوَّجين بالبطولة القارية بـ4 ألقاب آسيوية.

واصطف لاعبو قطر، المتوَّجين أبطالاً لآسيا، على الجانبين، في أثناء مرور نظرائهم اليابانيين خلال مراسم التتويج، في خطوة حظيت بإعجاب هائل على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

يُذكر أن اليابان بدأت مشوارها الآسيوي بفوز صعب على تركمانستان (3-2)، ثم تغلّبت بشق الأنفس على عُمان (1-0)، قبل أن تحقق ثالث انتصاراتها في دور المجموعات، حيث جاء على حساب أوزبكستان (2-1)، لتتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة أيضاً.

ونجح "الكمبيوتر" الياباني في إقصاء السعودية في دور الـ16 بفوز ثمين (1-0)، وهي النتيجة ذاتها التي تغلّب بها على فيتنام في دور الثمانية، قبل أن يكشّر "الساموراي" عن أنيابه ويضرب بثلاثيةٍ نظيفةٍ مرمى إيران، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر باللقب القاري.

في الجهة المقابلة، قدّم منتخب قطر نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 بنتيجة (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.