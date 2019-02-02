انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. أمير قطر يُمازح "المعز علي".. ماذا قال له؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - مازح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نجم المنتخب القطري لكرة القدم المعز علي، خلال استقباله بعثة "العنابي" في مطار حمد الدولي، السبت، عقب التتويج بالكأس الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد احتضانه المعز علي بحرارة شديدة، قال أمير قطر للحاضرين مازحاً: "والله صار هدّاف آسيا"، في إشارة إلى التألق الكبير لنجم الدحيل في البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات.

وكان المعز علي قد فرض نفسه نجماً بلا منازع لـ "كأس آسيا 2019" بتسجيله 9 أهداف، نصبته هدّافاً للبطولة القارية، متخطياً الرقم القياسي للنجم الإيراني علي دائي، الذي أحرز 8 أهداف في نسخة عام 1996.

ونظراً لذلك، حصد نجم الكرة القطرية الواعد جائزة "أفضل لاعب" في النسخة الآسيوية الـ17، ليصبح محط أنظار كبار القارة الأوروبية العجوز.

وكان النجم الشاب قد تُوّج هدّافاً أيضاً لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، التي جرت يناير 2018؛ بتسجيله 6 أهداف.

وقدّم منتخب قطر نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.