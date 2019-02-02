شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يصعق فولهام بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس من إكرام مضيفه فريق نادي فولهام بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثنائية رجال روي هودجسون لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة الخامسة والعشرين من ركلة جزاء فيما أحرز اللاعب جيفري شلوب الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثمانين.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده من النقاط إلى النقطة 26 في المركز الرابع عشر فيما توقف رصيد نادي فولهام عند النقطة 17 في المركز التاسع عشر.