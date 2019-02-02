شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسحق هدرسفيلد بخماسية والان مع التفاصيل

نجح اليوم نادى تشيلسي الانجليزى بقيادة سارى في الفوز علي نظيرة هدرسفيلد تاون بخماسية في اطار الجولة 25 من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز .

و بدأ اللقاء بهجوم قوى و استحواذ من تشيلسي منذ الدقائق الأولي و شن العديد من الهجمات الخطيرة و اضاع بعض الفرص حتى الدقيقة 16 حيث استطاع هيغواين احراز الهدف الأول من اسيست كانتى .

و استمر اللقاء كما هو و استمر تشيلسي في الهجوم و اضاع العديد من الهجمات الخطرة و استطأع هازارد احراز الهدف الثانى في الدقيقة 46 من ركلة جزاء سددها في المرمى.

و لكن يكن لهدرسفيلد أي خطورة و لعب بكثافة دفاعية حتى الدقايق الأخيرة لكن لم يمنع ذلك هجوم تشيلسي من احراز الأهداف لينتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ.

و بدأ الشوط الثانى بهجوم قوى و عنيف من تشيلسي و اراد جميع لاعبن تشيلسي احراز اهداف و اضاعوا العديد من الفرص المححقة حتى استطاع هزارد احراز الهدف الثالث و الثانى له في الدقيقة 66 من اسيست باركلي .

و بعد الهدف الثالث استسلم نادى هدرسفليد و استمر تشيلسي في الهجوم و لن ينتظر الفريق اكثر من ثلاث دقائق حتى استطاع هيغواين احراز الهدف الرابع في الدقيقة 69 من اسيست كانتى مجددا .

و ختم المدافع البرازيلي ديفيد لويز سلسلة الأهداف باحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 86 من اسيست روعة لوليان ليفوز لينتهى اللقاء بفوز تشيلسي بخامسية .

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى تشيلسي الي 50 نقطة في المركز الرابع بينما استمر فريق هدرسفيلد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة وهو الأقرب للهبوط