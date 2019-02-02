انت الان تتابع مازيمبي يضرب الإفريقي بثمانية أهداف في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

حقق فريق مازيمبي الكونغولي، فوزًا ثقيلًا على نظيره الإفريقي التونسي بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. تمكن فريق مازيمبي من تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول من المباراة، حيث افتتح التسجيل كيفين مونديكو لاعب مازيمبي في الدقيقة 12، ثم عزز ميشي ميكا بالهدف الثاني في الدقيقة 26، وسجل جاكسون موليكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ونجح كيفين مونديكو في إحراز الهدف الثاني له بالمباراة والرابع لفريقه بعد دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثالث.

في الشوط الثاني أحرز جاكسون موليكا الهدف الخامس في الدقيقة 62، وسجل مابي مبوتو الهدف السادس، في الدقيقة في الدقيقة 76، وايليا ميشكاك في الدقيقة 81، وأخيرًا موبوتو في الدقيقة 83. بهذا الفوز رفع مازيمبي رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بعدما تم استبعاد نادي الإسماعيلي من البطولة، ويبقى فريق