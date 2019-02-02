الامارات | سليم: خرجنا من كل المشاركات بخفَّي حنين

شكرا لقرائتكم خبر عن سليم: خرجنا من كل المشاركات بخفَّي حنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن «المنتخب الوطني خرج من كل المشاركات الأخيرة بخفَّي حنين»، بدءاً من الخروج من تصفيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا مروراً بكأس الخليج وانتهاءً بكأس آسيا 2019، وحتى على صعيد مشاركات منتخبات المرحلة السنية أيضاً.

ووصف مرحلة المنتخب في عهد زاكيروني بأنها غير مقنعة من الناحية الفنية ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على أهمية إحداث تغيير إداري وفني، في الفترة المقبلة، من جانب اتحاد كرة القدم.

وأضاف: «اتحاد الكرة للأسف لم يحافظ على المكتسبات السابقة ولم يسعَ لتطويرها نحو الأفضل، وشهدت الفترة الماضية تراجعاً كبيراً للمنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات الكروية، لذلك فالتغيير مهم جداً في هذه المرحلة».