شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك امام جورماهيا وجمعة جاهز للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على الملامح الاساسية التي سيخوض بها الفريق مباراته المهمة والمرتقبة غدا أمام جوماهيا الكيني في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كاس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية المقررة غدا

ووفقا للمران الأخير فأن التشكيل المتوقع للأبيض لن يخرج عن محمود عبدالرحيم جنش، وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد وفيرجاني ساسي وكهربا ويوسف اوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية عبدالله جمعة وعدممعاناته من أي شكوي خصوصا بعدما شارك في المران الاخير بشكل طبيعي.