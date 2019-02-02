مدرب الزمالك المصري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي

نفى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ما أثير عن دخوله في خط المفاوضات مع أهلي جدة السعودي.

وأكد جروس أنه مستمر مع الزمالك لنهاية عقده بشكل طبيعي ولا يفكر من الأساس في الرحيل عن النادي.

وتابع "الجميع تركيزه داخل الملعب ولدي رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الفريق.

وكانت تقارير سعودية قد خرجت اليوم تؤكد على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع جروس.