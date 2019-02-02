ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

أعلن إرنيستو فالفيردي، ومارسيلينو جارسيا، مدربا برشلونة وفالنسيا التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريقان، مباراة اليوم، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

تشهد تشكيلة البلوجرانا أكثر من مفاجأة، حيث يشارك الثلاثي توماس فيرمايلين ونيلسون سميدو وكارليس ألينيا في التشكيلة الأساسية، بدلا من جوردي ألبا وآرثر ميلو وكليمونت لينجليت المتواجدين على دكة البدلاء.

كما لم يستدع المدرب الإسباني، اللاعب سيرجي سامبر للقائمة بأسباب فنية، في حين يغيب سيرجيو بوسكيتس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتأتي تشكيلة برشلونة كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، سميدو.

الوسط: ألينيا، راكيتيتش، فيدال.

الهجوم: كوتينيو، ميسي، سواريز.

فيما جاءت تشكيلة فالنسيا كالآتي:

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: بيتشيني، جاراي، باوليستا، لاتو.

الوسط: فاس، باريخو، كوكلين، تشيرشيف.

الهجوم: رودريجو، جاميرو.