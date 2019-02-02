رياضة | لعنة الإسماعيلي تهز الإفريقي التونسي بخسارة كارثية من مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة الإسماعيلي تهز الإفريقي التونسي بخسارة كارثية من مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت موقعة النادي الإفريقي التونسي ومضيفه مازيمبي الكونغولي بفوز الأخير بثمانية أهداف نظيفة في المواجهة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب مازيمبي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد الشوط الأول انهيار واضح من جانب فريق النادي الإفريقي والذين تلقوا أربعة أهداف سجلها كيفين مونديكو "هدفين" وميسي ميكا وجاكسون موليجا.

ولم تختلف أحداث الشوط الثاني عن نظيره الأول ، فسجل الفريق الكونغولي 4 أهداف أيضا جاءت عبر جاكسون موليجا ومبوتو "هدفين" وميشكاك.

وبات مازيمبي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد حصده أول 3 نقاط في المجموعة بعد إلغاء نتيجة أول مباراة له في المجموعة أمام الإسماعيلي بعد قرار الكاف استبعاد الدراويش من المسابقة الإفريقية ، فيما يعتلي شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على خلفية شغب جماهيره أمام الإفريقي التونسي في المباراة التي شهدها ستاد الإسماعيلية في الجولة الماضية.