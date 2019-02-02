اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بدون تقطيع (بث مباشر) مباراة الأهلي اليوم يلا شوت yalla shoot

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وينفرد الأهلي بالرقم القياسي للتتويج ببطولة دون خسارة، عندما خاض منافسات نسخة 2005 دون السقوط في أي مواجهة، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس، خلال 14 مواجهة لعبها.
ويحافظ إنييمبا النيجيري على رقم قياسي تاريخي، كأفضل هجوم في نسخة واحدة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما سجل الفريق 31 هدفًا في نسخة 2003 التي توج بلقبها.
ويعود الانتصار الأكبر على الإطلاق في مختلف أدوار دوري أبطال أفريقيا إلى الدفاع الجديدي المغربي، عندما اكتسح بنفيكا بيساو بنتيجة 10-0، ضمن منافسات الدور التمهيدي لنسخة 2018.
بينما يعود الانتصار الإجمالي الأكبر في مواجهات الذهاب والإياب لفريق يانج أفريكانز التنزاني، حيث هزم إيتوال دور بطل جزر القمر بنتيجة 14-1 ذهابًا وإيابًا، بالفوز 8-1 وسط جماهيره و6-0 خارج أرضه.
وعلى صعيد دور المجموعات يتصدر االترجي التونسي المشهد، حيث يشارك الأهلي المصري الرقم القياسي لأكثر الفرق ظهورًا، برصيد 15 مرة، بينما ينفرد بعدد مرات الظهور المتتالي بواقع سبع مرات بين عامي 1999 و2005، كما ينفرد بعدد مرات التأهل عبر المجموعات برصيد 11 مرة، وينفرد بعدد مرات التأهل كمتصدر برصيد 10 مرات.مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره سيمبا بطل تنزانيا على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت الثاني من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل انطلاق اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي.
الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكواليني.
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وينتظر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الملايين من عشاق القلعة الحمراء، ليس فقط لإنها مباراة مهمة في مواجهات الفريق بدوري المجموعات للبطولة الطامح للتتويج بها، ولكن لرؤية الصفقات الجديدة والتي منها حسين الشحات وحمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وغيرهم.
تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم
قبل مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم، حيث ينتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم كالتالي:حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول، خط الوسط المدافع: عمرو السولية، هشام محمد، خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، ناصر ماهر ، أحمد حمودي، وفي الهجوم: جونيور أجايي.
رابط مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني
تابعونا بشكل مستمر وسوف نضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي أمام سيمبا بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة.
وينتظر أن تشهد مباراة الليلة أمام الفريق التنزاني غياب النجم رمضان صبحي بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها مؤخراً.
أعلن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن قائمة اللاعبين التي ستخوض لقاء سيمبا، حيث شهدت عودة قائد الفريق حسام عاشور والمدافع رامي ربيعه بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة.