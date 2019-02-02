اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث حي

بتحطيمه الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات، سجل فريق مازيمبي الكونغولي إسمه في مكان مميز بسجلات دوري أبطال أفريقيا، وأزاح أسيك ميموزا الإيفواري حامل الرقم القياسي السابق.

وتغلب مازيمبي على ضيفه الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0، وهي النتيجة الأكبر منذ دخول نظام المجموعات لمنافسات البطولة، وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا بإسم أسيك، عندما اكتسح شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 7-0 عام 2001.

ويسيطر الأهلي المصري على الأرقام القياسية في دوري أبطال أفريقيا، ويزين تلك الأرقام إنجازه الأبرز، بالتتويج بالبطولة ثمان مرات، متفوقًا على مازيمبي والزمالك المصري أقرب منافسيه، برصيد خمس بطولات لكل منهما.

ويمتلك الأهلي أيضًا الرقم القياسي لعدد مرات الظهور في البطولة، برصيد 21 مرة، كما يمتلك الرقم القياسي لعدد مرات الظهور المتتالي، بواقع 16 مرة بين عامي 2004 و2019، مناصفة مع الهلال السوداني، الذي شارك في نفس الفترة.

وينفرد الأهلي بالرقم القياسي للتتويج ببطولة دون خسارة، عندما خاض منافسات نسخة 2005 دون السقوط في أي مواجهة، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس، خلال 14 مواجهة لعبها.

ويحافظ إنييمبا النيجيري على رقم قياسي تاريخي، كأفضل هجوم في نسخة واحدة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما سجل الفريق 31 هدفًا في نسخة 2003 التي توج بلقبها.

انضم إسلام محارب لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الغائبين عن وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.