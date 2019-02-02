اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث حي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر <بث مباشر> مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم السبت 2/2/2019 دوري أبطال أفريقيا ماتش الأهلي اليوم بث حي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بتحطيمه الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات، سجل فريق مازيمبي الكونغولي إسمه في مكان مميز بسجلات دوري أبطال أفريقيا، وأزاح أسيك ميموزا الإيفواري حامل الرقم القياسي السابق.
وتغلب مازيمبي على ضيفه الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0، وهي النتيجة الأكبر منذ دخول نظام المجموعات لمنافسات البطولة، وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا بإسم أسيك، عندما اكتسح شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 7-0 عام 2001.
ويسيطر الأهلي المصري على الأرقام القياسية في دوري أبطال أفريقيا، ويزين تلك الأرقام إنجازه الأبرز، بالتتويج بالبطولة ثمان مرات، متفوقًا على مازيمبي والزمالك المصري أقرب منافسيه، برصيد خمس بطولات لكل منهما.
ويمتلك الأهلي أيضًا الرقم القياسي لعدد مرات الظهور في البطولة، برصيد 21 مرة، كما يمتلك الرقم القياسي لعدد مرات الظهور المتتالي، بواقع 16 مرة بين عامي 2004 و2019، مناصفة مع الهلال السوداني، الذي شارك في نفس الفترة.
وينفرد الأهلي بالرقم القياسي للتتويج ببطولة دون خسارة، عندما خاض منافسات نسخة 2005 دون السقوط في أي مواجهة، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس، خلال 14 مواجهة لعبها.
ويحافظ إنييمبا النيجيري على رقم قياسي تاريخي، كأفضل هجوم في نسخة واحدة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما سجل الفريق 31 هدفًا في نسخة 2003 التي توج بلقبها.انضم إسلام محارب لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الغائبين عن وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.
ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في التاسعة مساء السبت، فريق سيمبا صاحب المركز الثاني على ستاد برج العرب.
ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.
يلتقي النادي الأهلي، مع ضيفه سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا
وتقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر للمباراة التي ستبدأ في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على قنوات "بين سبورتس"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى عرب سات 11547 عمودي والترميز 27500، كما تُعرض على القناة الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي.
ويتطلع المارد الأحمر للفوز على الفريق التنزاني للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التي تضم "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي".