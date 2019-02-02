اونلاين | now (BEINSPORT) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر now (BEINSPORT) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

now (BEINSPORT) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا liveصرح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بأن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الوقت الحالي، كما أوضح أن القائمة الإفريقية لها ظروفها من أجل إكمال النواقص في المراكز، موضحًا أن مواجهة سيمبا مساء السبت الهدف منها تحديد قمة المجموعة الرابعة.

(BEINSPORT) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7بث

وقال لاسارتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيمبا أن الأهلي جاهز لخوض اللقاء المقرر إقامتها غداً، السبت، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وأكد المدير الفني أنهم درسوا المنافس بشكل جيد موضحًا أن الفريق التنزاني يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي يمر بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

قال باتريك أوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إنه يعلم معاناة الأهلي من حيث الإصابات، لافتًا إلى أن قائمة الأحمر تضم 30 لاعبًا قادرة على تعويض الغيابات.

وأضاف المدير الفني للفريق التنزاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"الأهلي سيفتقد جهود أربعة لاعبين، لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة".

وتابع :"في إفريقيا هناك حقيقة واضحة وهو أن الحكام تقف بجانب صف فرق أصحاب الأرض".

وأشاد مدرب سيمبا بإمكانيات الأهلي قائلاً :"نعلم أننا في مهمة صعبة، هناك فرق عندما نواجهها في ملعبها نجد صعوبة في الخروج أمامها بالخروج بنتيجة إيجابية".

وواصل :"الأهلي نادي كبير وعريق حقيقة لا تقبل النقاش بالعديد من الألقاب والبطولات على مدار ١١٢ سنة".

بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

تقدم "الخليج 365 مباشر" بث مباشر لمباراة الأهلي وضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوي أبطال افريقيا.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1.

بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

ويحتل المارد لأحمر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويخطط الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لوضع قدما في ربع النهائي بحثا عن اللقب التاسع لدوري الأبطال بعد خسارة النهائي العامين الماضيين على التوالي.

ويتسلح الأهلي بالقوة الضاربة بعد عودة صلاح محسن ورامي ربيعه وانضمام محمود وحيد وخبرة لاعبية لحسم اللقاء مبكرا، بالاضافة للجماهير التي ستتواجد باعداد كبيرة لمساندة اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، جونيور أجايي.

بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

(BEINSPORT) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7بث