اونلاين | لايف دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم |koraHD |كورة اونلاين

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بثمانية أهداف تاريخية، حطم فريق مازيمبي الكونغولي رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح برقم أسيك ميموزا الإيفواري صاحب أكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
واكتسح مازيمبي ضيفه الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا، ويودع الإفريقي البطولة إكلينيكيًا.
وأصبح مازيمبي صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ دور المجموعات بالمسابقة القارية الأبرز على صعيد الأندية في القارة السمراء، منذ انطلاق المنافسات بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.
وكان الانتصار الأكبر قبل "حفل مازيمبي" من نصيب أسيك ميموزا الإيفواري، الذي اكتسح شباب بلوزداد الجزائري بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا عام 2001.
بينما يعود الانتصار الأكبر على الإطلاق في مختلف أدوار دوري أبطال أفريقيا إلى الدفاع الجديدي المغربي، عندما اكتسح بنفيكا بيساو بنتيجة 10-0، ضمن منافسات الدور التمهيدي لنسخة 2018.مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره سيمبا بطل تنزانيا على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت الثاني من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا بث مباشر أون لاين كورة لايف قبل انطلاق اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي.
الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكواليني.
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وينتظر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الملايين من عشاق القلعة الحمراء، ليس فقط لإنها مباراة مهمة في مواجهات الفريق بدوري المجموعات للبطولة الطامح للتتويج بها، ولكن لرؤية الصفقات الجديدة والتي منها حسين الشحات وحمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وغيرهم.
تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم
قبل مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم، حيث ينتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم كالتالي:حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول، خط الوسط المدافع: عمرو السولية، هشام محمد، خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، ناصر ماهر ، أحمد حمودي، وفي الهجوم: جونيور أجايي.
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تابعونا بشكل مستمر وسوف نضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي أمام سيمبا بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة.
وينتظر أن تشهد مباراة الليلة أمام الفريق التنزاني غياب النجم رمضان صبحي بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها مؤخراً.
أعلن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن قائمة اللاعبين التي ستخوض لقاء سيمبا، حيث شهدت عودة قائد الفريق حسام عاشور والمدافع رامي ربيعه بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة.