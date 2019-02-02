اونلاين | لايف دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم |koraHD |كورة اونلاين

بثمانية أهداف تاريخية، حطم فريق مازيمبي الكونغولي رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح برقم أسيك ميموزا الإيفواري صاحب أكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واكتسح مازيمبي ضيفه الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا، ويودع الإفريقي البطولة إكلينيكيًا.

وأصبح مازيمبي صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ دور المجموعات بالمسابقة القارية الأبرز على صعيد الأندية في القارة السمراء، منذ انطلاق المنافسات بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

وكان الانتصار الأكبر قبل "حفل مازيمبي" من نصيب أسيك ميموزا الإيفواري، الذي اكتسح شباب بلوزداد الجزائري بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا عام 2001.

بينما يعود الانتصار الأكبر على الإطلاق في مختلف أدوار دوري أبطال أفريقيا إلى الدفاع الجديدي المغربي، عندما اكتسح بنفيكا بيساو بنتيجة 10-0، ضمن منافسات الدور التمهيدي لنسخة 2018.

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