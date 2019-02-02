اونلاين | koralive - كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر youtube HD

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يواصل موقع الخليج 365 تقديم خدمة البث المباشر لمتابعيه في شتى أنحاء العالم ويقدم لكم بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل حصريا على قناة بي إن سبورتس.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد أربع نقاط حيث يسير بشكل جيد على المستوى المحلي والإفريقي.

على الجانب الآخر، يحتل سيمبا المركز الثالث، برصيد 3 نقاط عقب فوزه على شبيبة الساورة في الجولة الأولى.

ويأمل الأهلي في مواصلة صدارته للمجموعة، والفوز على سيمبا من أجل الوصول إلى النقطة السابعة.

وكان الأهلي فاز على فيتا كلوب بهدفين دون رد بالجولة الأولى ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، خارج أرضه.

ولن تكون مباراة اليوم سهلة كما يتوقعها البعض خاصة وأن الفريق التنزاني يمتلك الكثير من الحظوظ في التأهل هو الآخر لربع نهائي البطولة.

وأكد المدير الفني لفريق سيمبا أن هدفه من مواجهة الأهلي اليوم هو العودة إلى تنزانيا بأي نتيجة إيجابية سواء الفوز بالمباراة أو على الأقل خطف نقطة من الأهلي قبل مباراة الإياب.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة وهم: علي لطفي وأحمد فتحي ومحمد نجيب وحمدي فتحي ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وإسلام محارب ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على فيتا كلوب وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

على الجانب الآخر قال مدرب سيمبا التنزاني إن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة.