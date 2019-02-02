شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة الرسمى أمام فالنسيا والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى برشلونة بقيادة فالفيردى نظيرة فالنسيا بقيادة مرسلينو في اطار الجولة 22 من مسابقة الدورى الاسبانى الممتاز. و أعلن المدير الفنى لبرشلونة فالفيردى التشكيلة الرئيسية للفريق و جائت كالآتى : حراسة المرمى : شتيغن خط الدفاع : سيرجو روبيرتو - بيكيه - فيرمايلين - سيميدو خط الوسط : الينا - راكيتش - فيدال خط الهجوم : ميسي - كوتينيو - سواريز

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