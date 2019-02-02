شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقع في فخ ليفركوزن و يخسر بثلاثية والان مع التفاصيل

نجح اليوم نادى بايرن ليفركوزن في الفوز علي بايرن ميونج بثلاث أهداف مقابل هدف في اطار الجولة 20 من مسابقة الدورى الألمانى اللمتاز .

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من بايرن ميونخ و استحواذ متعادل من الفريقين و أضاع بايرن ميونخ هدفين محققين لكن تألق دفاع الفريقين في التصدى لهجمات المنافس في أول 30 دقيقة . و شن بايرن ميونخ العديد من الهجمات الخطرة و أضاع العديد من الفرص الخطرة حتى الدقيقة 41 حيث استطاع اللاعب ليون جوريتزكا احراز الهدف الأول من اسيس رائع لتومس مولر وضعها في الشباك. و حاول فريق بايرن ليفركوزن العودة للقاء لكن دون جدوى بسبب الدفاع القوى لبايرن ميونخ لينتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف واحد مقابل لا شئ .

وبدأ الشوط الثانى بهجوم قوى و استحواذ من بايرن ليفركوزن رغبة في العودة للقاء و شن العديد من الهجمات الخيرة لكن دون جدوى.

و اعتقد البعض أن بايرن ميونخ سيفوز باللقاء بعد تقدمه بهدف في الشوط الأول لكن بايرن ليفركوزن لن يرضي بذلك حيث أستطاع ليون بيلي احراز هدف التعادل في الدقيقة 53 .

و استمر بايرن ليفركوزن في الهجوم العنيف و بالفعل أستطاع فولاند احراز الهدف الثانى ليفروكوزن في الدقيقة 63 من اسيست كريم بلعربي احرزها فلاوند في المرمى .

و بعد الهدف تانى حاول بعد ذلك بايرن ميونخ العوده للقاء لكن لن يستطيع و علي عكس المتوقع أستطاع بايرن ليفركوزن احراز الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 87 عن طريق لوكاس ألاريو عن طريق اسيسيت جوليان براندت .

و حاول نادى بايرن ميونخ العودة للقاء علي استحياء لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز بايرن ليفركوزن علي بايرن ميونخ بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد .

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ليفركوزن الي 30 نقطة في المركز السابع بينما استمر نادى بايرن ميونخ في المركز الثانى برصيد 42 بفارق سبع نقاط عن دورتموند المتصدر .