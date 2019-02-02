الان تتابع القادسية يفوز على الفيحاء بهدفين في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
فاز فريق القادسية على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد اليوم على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدفي القادسية هارون كمارا في الدقيقة 67 وإلتون في الدقيقة 70 ، فيما أكمل فريق الفيحاء المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه عمر المزيعل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 64 .
وبهذا الفوز يرتفع رصيد القادسية إلى 23 نقطة بالمركز التاسع ،وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر .
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