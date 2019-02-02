شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبي يسحق الأفريقي التونسي 8 – صفر في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سحق فريق مازيمبي الكونغولي، نظيره الأفريقي التونسي، بثمانية أهداف دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.
سجل مازيمبي الأول كيفين مونديكو في الدقيقة 12 قبل أن يُضيف ميكا الثاني في الدقيقة 23، وسجل موليكا الثالث في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف مونديكو الرابع في الدقيقة 39.
شهية مازيمبي للتهديف استمرت في الشوط الثاني حيث عاد موليكا للتهديف من جديد في الدقيقة 62، قبل أن يضيف موبوتو السادس في الدقيقة 76، وسجل ميشكاك السابع في الدقيقة 81، وسجل مونديكو الثامن في الدقيقة 84.
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