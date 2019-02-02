شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سيمبا التنزاني لتأمين قمة المجموعة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق سيمبا التنزاني في تمام التاسعة من مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يدخل مواجهة سيمبا متربعًا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة من اجل الابتعاد بصدارة المجموعة الرابعة.

ويتربع الاهلي عل قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم سيمبا في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يحتل شبيبة الساورة الجزائري المركز الأخير بنقطة واحدة. واختار الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قائمة تضم 18 لاعباً للمباراة؛ وهم: حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن اشرف، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وعلي معلول، ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وناصر ماهر.

الهجوم: صلاح محسن، وجونيور أجايي.

في المقابل، يشارك فريق سيمبا في منافسات دوري الأبطال بعد غياب خمس سنوات عن آخر ظهور له في نسخة ٢٠١٣، ونجح الفريق التنزاني في حصد ثلاث نقاط إثر فوزه على حساب شبيبة الساورة الجزائري في منافسات الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام فيتا كلوب بخماسية نظيفة.