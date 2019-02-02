فيديو.. الوداد المغربي يتصدر مجموعة في البطولة الإفريقية بالفوز على لوبي ستارز

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزاً غالياً خارج ملعبه على لوبي ستارز النيجيري، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطل إفريقيا.
وجاء هدف الوداد البيضاوي المغربي الوحيد عن طريق محمد نهيري، في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.
هذا الفوز رفع رصيد الوداد البيضاوي المغربي إلى 6 نقاط، في المركز الأول، بجدول ترتيب المجموعة الأولى، إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي.
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