فيديو.. مازيمبي يسحق الافريقي التونسي بـ 8 أهدف نظيفة

تكبد النادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، هزيمة مذلة في لوبومباشي، أمام مازيمبي الكونجولي بثمانية أهداف نظيفة، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دخل مازيمبي اللقاء بقوة، وفرض ضغطا رهيبا على مناطق الإفريقي، ما مكنه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، عن طريق كيفن مونديكو بتصويبة رأسية غالطت حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 24، قام مازيمبي بهجمة سريعة وضعت 3 لاعبين وجها لوجه مع الحارس الشرفي الذي لم يستطع تفادي الهدف الثاني والذي أحرزه ميشي ميكا.

وأثر الهدف على معنويات لاعبي الإفريقي فانهاروا بشكل مذهل، ما جعلهم يقبلون الهدف الثالث في الدقيقة 28، عن طريق جاكسون موليكا، والرابع في الدقيقة 39، عن طريق كيفن مونديكو.

وفي الدقيقة 42، أجرى مدرب الإفريقي شهاب الليلي، تغييرا اضطراريا، إثر إصابة ياسين الشماخي والذي أخذ مكانه ساسراكو.

وفي الدقيقة 52، أتيحت لمازيمبي فرصة إضافة الهدف الخامس عن طريق مابوتو، لكن العارضة أنقذت الفريق التونسي الذي لم يستطع العودة في اللقاء، وخسر جهود حمزة العقربي بسبب الإصابة.

وكاد ساسراكو أن يسجل هدف الشرف للإفريقي في الدقيقة 53، لكن حارس مازيمبي حرمه من ذلك.

وفي الدقيقة 58، إثر تمريرة خاطئة من ساسراكو، كاد أن يقبل الإفريقي الهدف الخامس، لولا تدخل الحارس الشرفي.

وأحرز الإفريقي هدفا في الدقيقة 61، عن طريق فخر الدين الجزيري، لكن الحكم رفضه لوجود مخالفة.

وفي الوقت الذي كان الإفريقي يبحث فيه عن الهدف الأول، نجح مازيمبي في توسيع الفارق بهدف خامس.

واستقبل الإفريقي 3 أهداف أخرى في الدقيقة 76 عن طريق مبوتو، وفي الدقيقة 78، قبل أن يختتم مبوتو مهرجان الأهداف بتوقيع الثامن في الدقيقة 83.

ويملك مازيمبي 3 نقاط، بينما بقي الإفريقي دون رصيد من النقاط، فيما يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 6 نقاط.