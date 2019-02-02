شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف «متحدث النصر» على قرار «الانضباط» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي بحرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة سنة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
من جهة أخرى، قررت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم (السبت)، إيقاف لاعب نادي النهضة زادي هورتلين، ولاعب نادي الجبلين بيتر نوارة، مباراتين، وإلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال.
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