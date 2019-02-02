شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم السبت 2 / 2 / 2019 سان جيرمان طريق سولشاير للاستمرار مع الشياطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مانشستر يونايتد للقاء منافسه ليستر سيتي الهام غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى، بعد أن فقد أول نقطتين فى المسابقة مع مديره الفنى أولى جونار سولشاير بالتعادل فى مواجهة بيرنلى 2-2 فى اللقاء السابق.

مانشستر يونايتد ينوى مكافأة سولشاير فى حال تخطى سان جيرمان

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم السبت أن مواجهتى باريس سان جيرمان الفرنسى فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا ستحدد مستقبل المدير الفنى المؤقت أولى جونار سولشاير مع الشياطين الحمر.

اشارت الصحيفة إلى أن إدارة اليونايتد ستقم بتعيين المدرب المؤقت، مديرا فنيا بصفة دائمة، فى حال أن استطاع النادى الإنجليزى، تجاوز فريق العاصمة الفرنسية، والتأهل لدور الثمانية من دورى الأبطال.

وكان سولشاير قد تولى المهمة بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم عقب الإطاحة بالبرتغالى جوزيه مورينيو بعد سوء النتائج.

وسيواجه اليونايتد، باريس سان جيرمان فى دور الـ 16 يومى 12 فبراير المقبل على ملعب "أولد ترافورد" و5 مارس على ملعب "حديقة الأمراء".



سولشاير

راشفورد لاعب الشهر فى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد حصول المهاجم ماركوس راشفورد على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير الماضي.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد بموقع "تويتر"، أن ماركوس راشفورد تم اختياره للحصول على جائزة "لاعب الشهر"، بعدما تمكن الشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام برايتون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليستر سيتي غداً الأحد بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.