شكرا لقرائتكم زوران: أشكر جيسوس على عمله.. وسأسعد جماهير الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال الحالي، نظيره البرتغالي جورجي جيسوس، والذي أشرف على الفريق في الفترة السابقة، كما أكد بأنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الهلال.

وقال زوران خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد إعلانه مدربا للهلال يوم الخميس: أعد الجميع ببذل الجهود وتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير الهلال التي تعتبر السلاح الأقوى وأتمنى دعمهم للفريق، فأنا أعرف أغلب اللاعبين وشاهدت جل مباريات الهلال وأكثر اللاعبين أعرفهم من خلال تدريبي لفريقي النصر والعين.

وأردف زوران حول جوانب الفريق، وقال: يملك الفريق الكثير من الجوانب الإيجابية واللاعبين يملكون إمكانات عالية وأنا متأكد أننا سنقدم مباراة جيدة أمام الفتح، كما أشكر جورجي جيسوس على عمله السابق حيق حقق مع الفريق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وبين زوران بأن الدوري اختلف عن السابق: اختلف الدوري كثيرا عن الفترة التي أشرفت فيها على النصر، فالكرة تطورت كثيرا ولن أغير الكثير في أول مباراة نخوضها لأن المدة قصيرة وسنقوم بإحداث تغييرات بسيطة في الفريق وأنا متأكد أن هذه التغييرات لن تؤثر سلبيا.

وأشاد زوران بلاعبه المصاب سلمان الفرج، وقال: قلت سابقا أن سلمان الفرج من أفضل اللاعبين في الدوري وخسارته لها تأثير، لست ممن يبحث عن الجوانب الدفاعية طوال مشواري التدريبي والهلال والعين ودينامو زغرب مطلوب منهم تقديم كرة ممتعة مقرونة بالنتائج.