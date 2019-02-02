شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام تونسى لمباراة بيراميدز والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة بيراميدز والداخلية المحدد لها يوم الاثنين المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، إلى طاقم حكام من تونس.

كان بيراميدز طلب حكام أجانب لجميع مبارياته بالدورى، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة بشرط تحمل بيراميدز كافة التكاليف المالية.

يذكر أن أحمد حسن سيقود بيراميدز كمدير فنى أمام الداخلية بعد إقالة التوأم حسام وابراهيم حسن.