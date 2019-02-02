أدهم معتز يتوج بذهبية بطولة البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج أدهم معتز لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف بذهبية الشباب تحت 20 سنة فى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إيطاليا . وكان معتز حصل على برونزية السيف على صعيد الناشئين تحت 17 سنةأمس الجمعة. الجدير بالذكر أن اتحاد السلاح يشهد نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة على صعيد الناشئين و الشباب و الكبار فى ظل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة على صعيد جميع الأسلحة. ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة الجائزة الكبرى للسلاح فى شهر فبراير القادم .

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