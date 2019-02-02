يبقى الوضع على ما هو عليه.. مجاهد يعلن قرارات اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المتحدث الرسمي للاتحاد- قرارات المجلس بعد اجتماعه اليوم السبت.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا، ظهر اليوم السبت، من أجل مناقشة عدد من الملفات، بشأن أمم أفريقيا 2019، وأزمة جدول الدوري بعد بيان بيراميدز وتضامن الزمالك، والجمعية العمومية غير العادية.

ولم يصدر اتحاد الكرة أي قرار بشأن وجود أي تعديل بجدول الدوري، على أن يعقد جلسة مع الأندية ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين: "هناك اجتماع يوم غدا الأحد بين هاني أبوريدة ومحمد فضل رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019 لتشكيل لجان البطولة".

وتابع: "الأسبوع المقبل، سوف يتم الإعلان بشكل كامل عن كل اللجان الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2019".

وواصل: "الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تعديل اللائحة في موعدها يوم 23 من شهر فبراير الجاري".

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة، من أجل تحديد موعد غلق الملاعب التي من المقرر أن تستضيف منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.