شاهد.. الكاف يعلق على نتيجة مباراة مازيمبي والإفريقي بدوري أبطال أفريقيا

كتب: أحمد البادي

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على نتيجة لقاء مازيمبي الكونغولي أمام نظيره الإفريقي التونسي، الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ستاد مازيمبي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسابه بموقع التواصل

الإجتماعي "تويتر": "رقم قياسي .. مازيمبي يحقق الفوز الأكبر في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب الإفريقي التونسي".

وكان مازيمبي قد اكتسح الإفريقي بثمانية أهداف نظيفة في

القاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي كان يلعب في هذه المجموعة قبل أن يتم إقصائه من قبل "الكاف"، بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي شهدها ستاد الإسماعيلية أثناء لقاء الفريق أمام الإفريقي التونسي، ليتم بعد ذلك إلغاء جميع نتائج مواجهات الإسماعيلي.