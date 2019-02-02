شاهد.. الكاف يعلق على نتيجة مباراة مازيمبي والإفريقي بدوري أبطال أفريقيا

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على نتيجة لقاء مازيمبي الكونغولي أمام نظيره الإفريقي التونسي، الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ستاد مازيمبي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسابه بموقع التواصلالإجتماعي "تويتر": "رقم قياسي .. مازيمبي يحقق الفوز الأكبر في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب الإفريقي التونسي".
وكان مازيمبي قد اكتسح الإفريقي بثمانية أهداف نظيفة في
الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي كان يلعب في هذه المجموعة قبل أن يتم إقصائه من قبل "الكاف"، بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي شهدها ستاد الإسماعيلية أثناء لقاء الفريق أمام الإفريقي التونسي، ليتم بعد ذلك إلغاء جميع نتائج مواجهات الإسماعيلي.
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