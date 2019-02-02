هيجواين يسجل أول أهدافه بالدوري الإنجليزي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

نجح جونزالو هيجواين مهاجم تشيلسي الجديد في تسجيل أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أنتقاله إلى البلوز بعد خوض المباراة الثالثة له مع الفريق.

وسجل هيجواين هدف فريقه الأول في شباك مرمى هيديرسفيلد، في المباراة

التي تجمع بينهما على ملعب "ستافورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـخامسة والعشرين من البريميرليج.

وتعتبر تلك المباراة الثالثة للمهاجم الأرجنتيني بعدما شارك مع البلوز أمام شيفلد وينزداي

بكأس الاتحاد الإنجليزي وأمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وأنتقل هيجواين للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما قطع إعارته مع ميلان الإيطالي، قادمًا من نادي يوفنتوس، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند يسمح للأول بتمديد إعارة هيجواين لمدة عام إضافي، قبل التعاقد معه بشكل دائم.