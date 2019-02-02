محمد عبد الشافي أساسي مع أهلي جدة بالدوري السعودي

محمد عبد الشافي لاعب اهلي جدة كتب: محمد معتز صلاح الدين يستعد نادي أهلي جدة لمواجهة نظيره الباطن، الساعة الخامسة والربع، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي. من الدوري السعودي. وشهد التشكيل تواجد محمد عبد الشافي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق. الجدير بالذكر أن الأهلي السعودي يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

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