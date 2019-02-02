شاهد..مازيمبي يسحق الافريقي بثمان أهداف نظيفة بدوري أبطال أفريقيا

مازيمبي الكونغولي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

سحق نادي مازيمبي الكونغولي نظيره الافريقي التونسي بثمان أهداف دون رد، على ملعب مازيمبي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أفتتح كيفين مونديكو لاعب مازيمبي الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم سجل ميشي ميكا لاعب مازيمبي الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم سجل جاكسون موليكا لاعب الفريق الكونغولي الهدف الثالث في الدقيقة 37،

ثم عاود كيفين مونديكو التسجيل مجددًا وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للفريق الكونغولي.

وفي الشوط الثاني سجل موليكا الهدف الثاني له والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 61، بعدها سجل مبوتو الهدف السادس في الدقيقة 75، ثم سجل إليا الهدف السابع في

الدقيقة 80، قبل أن يسجل مبوتو مجددًا الهدف الثاني له والثامن لفريقه.

لتنتهي المباراة بثمانية نظيفة لمازيمبي ويحصد الثلاث نقاط الأولى، بعد أقصاء الإسماعيلي من البطولة وإلغاء نتائجه، بعدما فاز عليه مازيمبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى بالكونغو.

الجدير بالذكر أن نادي القسطنطيني الجزائري يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتي مازيمبي في المركز الثالث بعد فوز اليوم برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل الافريقي التونسي جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

شاهد الأهداف..