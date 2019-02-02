أحمد مجاهد يكشف حقيقة إلغاء الدوري الممتاز

أحمد مجاهدعضو مجلس اداراة الاتحاد المصري لكرة القدمكتب: عبد الرحمن أبوهاشم
كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، حقيقة إلغاء الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/2019، بسبب استضافة مصر لبطولةكأس الأمم الافريقية.
وقال مجاهد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الجبلاية، اليوم، إنه لا نية على
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 والتي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
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