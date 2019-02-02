شاهد.. توتنهام ينتزع فوزًا مهمًا على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

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فاز فريق توتنهام على نظيره نيوكاسل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ويمبلي" ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل سون، هدف السبيرز الأول في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، بعد تمريرة عرضية من إيركسين تسلمها يورنتيني مهاجم الفريق لسون هيونج
ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني حاليًا، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة، في المركز الرابع عشر.
شاهد الهدف..
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