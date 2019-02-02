اونلاين | عاجل .. قناة مصرية مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "مجانا" علي هذة التردد .. قبل الأنطلاقة بلحظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. قناة مصرية مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "مجانا" علي هذة التردد .. قبل الأنطلاقة بلحظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاجل .. قناة مصرية مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "مجانا" علي هذة التردد .. قبل الأنطلاقة بلحظات يرصد موقع " الخليج 365 " الرياضي لمتابعيه، قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم بدوري أبطال إفريقيا، تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم، ويترقب عشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي وأفريقيا، موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني غدا، موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ميعاد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة الأهلي القادمة، موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ميعاد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، في ثالث مباريات دور المجموعات من البطولة الأقوى داخل القارة السمراء، حيث افتتح النادي الأهلي مشواره بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق فيتا كلوب الكونجولي واستطاع الفوز بنتيجة هدفين نظيفين، أحرزهم كلا من ناصر ماهر وعلي معلول، وتعادل بالمباراة الثانية أمام شبيبة الساورة الجزائري، إيجابيا بواقع هدفين لكل فريق، ليحصد بذلك الأحمر أول أربع نقاط في افتتاح مشواره بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013، وخسر النهائي فيها آخر نسختين أمام كلا من الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، وأعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، عن بدء الحجز الإلكتروني اعتبارا من السادسة مساء اليوم، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي ستقام مساء يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني كالآتي: 10 جنيهات للدرجة الموحدة، و30 جنيه للدرجة الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال. ويرصد لكم " أهل مصر " فيما يلي موعد مباراة الأهلي القادمة، موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ميعاد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

عاجل .. قناة مصرية مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "مجانا" علي هذة التردد .. قبل الأنطلاقة بلحظات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

موعد مباراة الأهلي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، على قناة "Arena Sport" المفتوحة، وهي واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية الشهيرة مجانا بدون تشفير، حسب موقع "archy newsy "، وترددات القناة هي 11512، 11595، 11678، بمعدل تصحيح 30000، على القمر الصناعي يوتيل سات.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في أفريقيا

من المقر أن تُذاع مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني الليلة، على قناة beIN SPORTS HD 2.

عاجل .. قناة مصرية مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "مجانا" علي هذة التردد .. قبل الأنطلاقة بلحظات