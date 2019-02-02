اونلاين | مجاناً beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

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المأزق فى الدفاع لا يقل عن مركز ما خلف المهاجم حيث إن الأهلي سيفقد ياسر إبراهيم بسبب الإصابة بالإضافة إلى رحيل المالي ساليف كوليبالي ومعاناة سعد من الإصابة وعدم جاهزية رامي ربيعة وهو ما يرشح الاستعانة بأيمن أشرف ومحمد هاني لشغل مركز قلبي الدفاع على أن يلعب كريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي الدفاع : كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول. الوسط المدافع: عمرو السولية، هشام محمد. الوسط المهاجم : حسين الشحات، ناصر ماهر ، أحمد حمودي. المهاجم: جونيور أجايي.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

يستقبل الاهلي المصري ضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصريا عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

ويبدو الاهلي (4 نقاط) المتصدّر، مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات مما سيتيح له وضع قدم في ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

ويسعى ممثل كرة القدم المصرية لتعويض تعادله الأخير أمام شبيبة الساورة 1-1 رغم أنه كاد يخسر اللقاء لو لا الهدف الثمين الذي وقّعه كريم نيدفيد في الدقائق الأخيرة.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

من جهة أخرى، لن يكون سيمبا (3 نقاط) صيداً يسيراً أمام الفريق المصري خصوصاً وأن الفريق التنزاني يبحث عن نتيجة إيجابية يعوّض بها خسارته القاسية أمام فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بخماسية نظيفة.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

مباراة الاهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

beIN SPORTS HD1 مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7