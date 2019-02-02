اونلاين | انطلقت الآن يلا شوت HD بث مباشرالاهلي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين | Ahly today

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واستغنى الأهلي عن الثنائي ساليف كوليبالي وميدو جابر المقيدين أفريقيا، ولم يتمكن من قيد باسم علي، أحمد الشيخ وعمرو جمال وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو لأسباب مختلفة، ليرتفع عدد الغائين إلى 18 لاعبا. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ،سعد سمير ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ، عمرو السولية ، هشام محمد ، حسام عاشور ، كريم نيدفيد ، محمد شريف ، أحمد حمودي ، ناصر ماهر ،محمود وحيد ، حسين الشحات ، جونيور أجايي ، صلاح محسن.‎ يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة مهمة أمام سيمبا التنزاني، مساء السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب.

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين

ويلتقي الأهلي مع الفريق التنزاني في التاسعة مساءً في منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين

الأهلي يدخل مواجهة سيمبا متربعا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين

ويتربع الاهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم سيمبا في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يحتل شبيبة الساورة الجزائري المركز الأخير بنقطة واحدة.

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين

وتنقل قناة بي إن سبورتس 1 المباراة التي يتطلع خلالها الأهلي للفوز لمواصلة تربّعه على قمة المجموعة الرابعة.

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم | كورة اون لاين