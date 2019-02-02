اونلاين | (يلا شووت) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7بث

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بأن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الوقت الحالي، كما أوضح أن القائمة الإفريقية لها ظروفها من أجل إكمال النواقص في المراكز، موضحًا أن مواجهة سيمبا مساء السبت الهدف منها تحديد قمة المجموعة الرابعة.

وقال لاسارتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيمبا أن الأهلي جاهز لخوض اللقاء المقرر إقامتها غداً، السبت، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وأكد المدير الفني أنهم درسوا المنافس بشكل جيد موضحًا أن الفريق التنزاني يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي يمر بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

قال باتريك أوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إنه يعلم معاناة الأهلي من حيث الإصابات، لافتًا إلى أن قائمة الأحمر تضم 30 لاعبًا قادرة على تعويض الغيابات.