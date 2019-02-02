اونلاين | يلاشووت بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

قال باتريك أوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إنه يعلم معاناة الأهلي من حيث الإصابات، لافتًا إلى أن قائمة الأحمر تضم 30 لاعبًا قادرة على تعويض الغيابات.

وأضاف المدير الفني للفريق التنزاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"الأهلي سيفتقد جهود أربعة لاعبين، لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة".

وتابع :"في إفريقيا هناك حقيقة واضحة وهو أن الحكام تقف بجانب صف فرق أصحاب الأرض".

وأشاد مدرب سيمبا بإمكانيات الأهلي قائلاً :"نعلم أننا في مهمة صعبة، هناك فرق عندما نواجهها في ملعبها نجد صعوبة في الخروج أمامها بالخروج بنتيجة إيجابية".

وواصل :"الأهلي نادي كبير وعريق حقيقة لا تقبل النقاش بالعديد من الألقاب والبطولات على مدار ١١٢ سنة".

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