رياضة | برنامج خاص لتجهيز محمد إبراهيم بعد استبعاده من مباراة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص لتجهيز محمد إبراهيم بعد استبعاده من مباراة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك بوضع برنامجاً خاصاً لنفسه، لتجهيزه بعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراة جورماهيا الكيني المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني، غداً الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي قرار اللاعب بخوض برنامج تدريبي خاص، من أجل الوصول لأعلى مرحلة فنية وبدنية، والاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات الفريق المقبلة خاصة بعد فشل انضمامه للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، واستمراره ضمن صفوف الفريق الأبيض.