رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 1 × 0 نيوكاسل يونايتد || الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - توتنهام 1 × 0 نيوكاسل يونايتد || الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري أبطال أفريقيا 2019
مازيمبي - جمهورية الكونجو
8
x
15:00
0
النادي الإفريقي - تونس
لوبى ستارز - نيجيريا
0
x
15:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
سيمبا - تنزانيا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
1
x
14:30
0
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
إيفرتون
-
x
17:00
-
وولفرهامبتون
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
فولهام
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
بورنموث
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
0
x
14:00
0
خيتافي
-
x
19:30
-
فالنسيا
سيلتا فيغو
-
x
21:45
-
إشبيلية
نابولي
-
x
19:00
-
سامبدوريا
يوفنتوس
-
x
21:30
-
بارما
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
0
x
16:30
0
بوروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
0
x
16:30
0
بايرن ميونيخ
هوفنهايم
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
شالكه 04
x
19:30
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
تولوز
ستاد ريمس
-
x
22:00
-
مارسيليا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
-
x
17:15
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:15
-
النصر