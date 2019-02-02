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رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 1 × 0 نيوكاسل يونايتد || الدوري الإنجليزي

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دوري أبطال أفريقيا 2019

مازيمبي - جمهورية الكونجو

8

x
15:00

0

النادي الإفريقي - تونس

لوبى ستارز - نيجيريا

0

x
15:00

1

الوداد الرياضي - المغرب

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

-

x
18:00

-

شبيبة الساورة - الجزائر

اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا

-

x
21:00

-

الترجي الرياضي - تونس

الأهلي - مصر

-

x
21:00

-

سيمبا - تنزانيا

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير

1

x
14:30

0

نيوكاسل يونايتد

-

x
17:00

-

هيديرسفيلد تاون

إيفرتون

-

x
17:00

-

وولفرهامبتون

كريستال بالاس

-

x
17:00

-

فولهام

كارديف سيتي

-

x
19:30

-

بورنموث

الدرجة الأولى

ليفانتي

0

x
14:00

0

خيتافي

-

x
19:30

-

فالنسيا

سيلتا فيغو

-

x
21:45

-

إشبيلية

نابولي

-

x
19:00

-

سامبدوريا

يوفنتوس

-

x
21:30

-

بارما

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

0

x
16:30

0

بوروسيا دورتموند

باير ليفركوزن

0

x
16:30

0

بايرن ميونيخ

هوفنهايم

0

x
16:30

0

فورتونا دوسلدورف

شالكه 04

x
19:30

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الفرنسي

موناكو

-

x
21:00

-

تولوز

ستاد ريمس

-

x
22:00

-

مارسيليا

دوري كأس الأمير

الباطن

-

x
17:15

-

الأهلي

التعاون

-

x
19:15

-

النصر

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