رياضة | رئيس جامعة بني سويف يدعو وزير الرياضة لرعاية البطولة العربية للمبارزين الجامعيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة بني سويف يدعو وزير الرياضة لرعاية البطولة العربية للمبارزين الجامعيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف دعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لرعاية البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، وحضور فعاليات البطولة بجامعة بني سويف، والمقرر عقدها في الفترة من 24- 26 فبراير الجاري.

جاء ذلك بلقاء الثنائي على هامش حضورهم حفل إنطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثاني عشر، والذي تنظمه جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور منصور حسن إلى أن البطولة ستعقد للمرة الثالثة بجامعة بني سويف، وسيشارك في البطولة هذا العام أكثر من 22 جامعة مصرية، وأكثر من 14 جامعة عربية من ست دول عربية، وهي لبنان، والبحرين، والأردن، والمغرب، والكويت، والعراق.

فيما أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة لرعاية هذه البطولة والمشاركة في فعاليتها، وأشاد بجهود جامعة بني سويف وتميزها في إنفرادها باستقبال مثل هذه البطولات بالجامعة، لافتا إلى أن هذه البطولة تعبر عن التلاحم والتواصل بين جامعة بني سويف والجامعات العربية في جميع المجالات، واستحقاقها لاستقبال المحافل والبطولات الرياضية إقليميا وعربيا.