نيمار دا سيلفا يسير بالعكاز ويتطاول على صحفي بعبارات بذيئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أعصابه، خلال تواجده في المطار بإسبانيا، وسأله صحفي سؤالا، مما جعله يرد بعبارات نابية.

ووفقا لما نشر بـ”سكاي نيوز” فإنه بعد سؤاله عن احتمال عودته إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني، أجاب نيمار دا سيلفا، بطريقة غير متوقعة، بعدما قرر العودة “لبيته القديم”، برشلونة، للتعافي من إصابته القوية التي تعرض لها قبل أسبوع.

نميار دا سيلفا كان قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي، خلال لقاء فريقه باريس سان جرمان وستراسبورج ضمن منافسات كأس فرنسا لكرة القدم.. وقرر اللاعب البدء بمرحلة إعادة التأهيل في برشلونة، قبل العودة لباريس وبدء العلاج المكثف.

قرار نيمار يبدو أنه أثار الكثير من الجدل بشأن إمكانية عودته للنادي الكتالوني، الأمر الذي جعل أحد الصحفيين يحضر إلى المطار، الذي هبطت فيه طائرة لاعب البرازيل، ويسأله: “هل تريد ارتداء قميص برشلونة مرة أخرى”.. ولم يكن جواب نيمار دبلوماسيا كعادته، بل قرر الخروج عن حدود اللباقة.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، أجاب بعبارة نابية ذات تلميحات جنسية بذيئة وإن كان معناها واضحا إذ كان نيمار يقصد بعبارته “ابتعد عني واهتم بشئونك”.

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن نيمار يبدو أنه فقد أعصابه بسبب هذا السؤال الذي تلقاه بشكل مكرر وبإلحاح مستمر، خلال الفترة الماضية، مما جعله يرد بتلك الطريقة.