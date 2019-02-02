انت الان تتابع تفاصيل خبر اتحادا الكرة بالأردن والعراق يهنئان قطر بإنجازها القاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 05:22 مساءً - هنأ الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم نظيرهما القطري بفوز "العنابي" بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي أسدل الستار عليها الجمعة في الإمارات.

ووصف رئيس الاتحاد الأردني للعبة، الأمير علي بن الحسين، منتخب قطر بـ"أبطال آسيا العرب"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أما اتحاد الكرة العراقي فقال في تدوينة له عبر حسابه في "فيسبوك": إنه "لا يسعنا سوى أن نشاطركم الفرحة العارمة التي غطت مساحات واسعة من الوطن العربي".

وأكمل موضحاً في بيانه قائلاً: "الفخر يعترينا لما حققه الأدعم القطري في البطولة الآسيوية"، متمنياً مزيداً من النجاحات المبهرة لكرة القدم القطرية.

وكان المنتخب القطري قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه بفوزه على "الساموراي" الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية.

وقدّم منتخب قطر نسخة مثالية بكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة 2019 هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس أمم آسيا، التي تعرف مشاركة 24 منتخباً، بعد أن كان العدد يقتصر سابقاً على 16 منتخباً فقط.