شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تاريخية للأفريقي بعد هزيمته بثمانية نظيفة أمام مازيمبي بأبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- نتيجة تاريخية شهدتها مباراة مازيمبي الكونغولي والأفريقي التونسي، حيث اكتسح مازيمبي نظيره الأفريقي بثمانية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رباعية الشوط الأول

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق مونديكو، وأضاف ميكا الهدف الثاني بالدقيقة 23، وفي الدقيقة 37 سجل جاكسون موليكا الثالث قبل دقيقتان فقط من الهدف الرابع الذي أحرزه مونديكو صاحب الهدف الأول.

رباعية الشوط الثاني

وبنفس النتيجة تمكن أصحاب الأرض من مواصلة الأعصار القوي بأضافة 4 أهداف أخرى، حيث تمكن موليكا من أضافة الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 61، قبل أن يسجل مبوتو الهدف السادس بالدقيقة 76، وفي الدقيقة 80 تمكن إيليا من أحراز السابع، وبعدها بثلاثة دقائق فقط سجل مبوتو الثاني له والثامن لمازيمبي في هزيمة تاريخية للفريق التونسي.

بتلك النتيجة التاريخية ارتفع رصيد مازيمبي للنقطة 3 قي المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأفريقي بدون نقاط في المركز الثالث والأخير ليتأكد بذلك عدم صعوده للدور القادم، علما بأن شباب قسطنطينة يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط.

وكان الكاف عاقب الأسماعيلي المصري باستبعاده من هذه المجموعة بعد أعمال الشغب من جماهيره في مباراة الأفريقي.