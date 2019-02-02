شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يهزم الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- تغلب القادسية على الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تقدم القادسية عن طريق هارون كمارا في الدقيقة 67، وضاعف إلتون خوزيه النتيجة بأضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 70.
كما شهدت المباراة طرد لاعب الفيحاء عمر المزيعل في الدقيقة 64 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد القادسية للنقطة 23 في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.
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