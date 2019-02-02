شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يجتمع بمحافظ كفر الشيخ للكشف عن خطة التنمية الرياضية بالمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر دعم الملاعب المفتوحة وتنمية موارد الأندية الرياضية بالمحافظة، والانتهاء من تطوير 13 ملعب بمراكز المحافظة بنهاية مارس المقبل، كما وافق على اعتماد 500 ألف جنيه لبرج مغيزل والجزيرة الخضراء، فضلاً عن تطوير معسكر الشباب بمصيف بلطيم، واعتماد 200 ألف جنيه، لإنشاء وحدة طب رياضى، وتطوير استاد كفرالشيخ الرياضى، وحمام السباحة بنادى سخا ونادى بيلا الرياضى، تلبية لطلب محافظ كفرالشيخ بتطوير وتنمية الملاعب ومراكز الشباب لتحقيق التنمية الرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لديوان عام المحافظة، صباح اليوم، السبت، وذلك قبيل المشاركة في انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الذي تنظمه جامعة كفرالشيخ، في الفترة من 2 حتى 8 فبراير الجاري، بمشاركة 3000 طالب وطالبة من جامعات مصر، وحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والسياسية.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء هانى النواصرة، والعميد سيد أحمد ومحمد سيد أحمد، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب والرياضة