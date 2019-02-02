شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينفي غيابه عن اجتماع اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما نشر على عدد من المواقع بشأن غيابه عن الاجتماع الذي عقده مجلس الجبلاية لمناقشة الأزمات الدائرة في الدوري حاليًا.
وكتب «إمام»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يا جماعة أنا في اجتماع اتحاد الكرة ولا صحة لخبر إني مش موجود، الوحيد إللي مجاش الدكتور كرم كردي لظروف، أتمنى من الجميع تحري الدقة.. وشكرًا».
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