شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحساء» بطلا لدوري الأولى لسلة الكراسي المتحركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

حقق فريق الأحساء لكرة السلة على الكراسي المتحركة بطولة دورة الصعود المؤهلة للدوري الممتاز عقب فوزه في المباراة الختامية على فريق الجوف بنتيجة ٢٤/١٩ في اللقاء الذي أقيم أمس على صالة اللجنة البارالمبية السعودية وحل فريق المدينة المنورة ثالثا بعد فوزه على الطائف بنتيجة ٢٣/ ٩

وعقب نهاية المباراة سلم نائب رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية ذياب بن عوض الحجيلي بحضور المشرف الفني للبطولة عمر العتيبي فريق الأحساء الميداليات الذهبية وكأس البطولة، و الميداليات الفضية لفريق الجوف والبرونزية لفريق المدينة المنورة صاحب المركز الثالث.